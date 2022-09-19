Казахстан остановил вывоз угля автотранспортом

19 сен. 10:26

Власти Казахстана ввели временный запрет на вывоз угля автотранспортом в связи с перепродажей за границу угля, предназначенного для нужд населения.

"Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана принят приказ № 514 от 14.09.2022 года об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом. Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи", - сообщает ведомство.

Решение принято совместно с угольными разрезами и акиматами регионов, оно направлено на предотвращение нехватки угля внутри страны в предстоящем зимнем сезоне.