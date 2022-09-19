Турция будет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России

19 сен. 10:15

Турция будет оплачивать поставки газа из России частично в рублях, речь идет о 25%, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, пишет газета Yeni Şafak.

"Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время. Тот факт, что Турция будет покупать газ у России в рублях, снизит затраты и зависимость от доллара", - отметил министр.

Также он рассказал, что планируется ускорить строительство АЭС "Аккую".

"Достигнута договоренность относительно атомной электростанции "Аккую". Наш президент, а также наше министерство приложили огромные усилия, чтобы привести стороны к единому мнению и преодолеть возникшие трудности. Через некоторое время работа продолжится в ускоренном темпе", - заявил Донмез.

Министр уточнил, что первый блок АЭС "Аккую" должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году.