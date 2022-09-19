Эрдоган: Турция ждет от США сотрудничества в борьбе с терроризмом

19 сен. 9:58

Турция ожидает от США сотрудничества и координации шагов в борьбе с YPG, являющейся сирийским крылом Рабочей партии Курдистана, и террористической организацией оппозиционного проповедника Фетхуллахи Гюлена (FETO). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ужине, который организовал Турецко-американский национальный координационный комитет (TASC) в Rockfeller Plaza в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что Турция продолжит проводить решительную борьбу со всеми террористическими организациями: от PПК-YPG до ИГИЛ (запрещена в России) и FETO, не ставя при этом между ними каких-либо различий. "Власти Турции полны решимости искоренить терроризм в регионе", - цитирует главу государства агентство Anadolu.

Эрдоган напомнил о продолжающихся инициативах Турции по экстрадиции из США Фетхуллахи Гюлена и других функционеров террористической организации. Он выразил надежду на то, что США продолжат раскрывать истинное лицо террористических организаций на всех возможных платформах.