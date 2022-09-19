В Турции усомнились в способности ЕС преодолеть энергокризис

19 сен. 10:10

Европейский союз не способен преодолеть энергетический кризис, выразил уверенность глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

По его словам, европейцы не могут собраться и принять совместное решение по возникшей проблеме, в то время, как в Турции приняли ряд мер как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа.

Далее Донмез обратил внимание на то, что турецкое правительство продолжает работать над тарифами таким образом, чтобы облегчить жизнь гражданам с низкими и средними доходами.

"Мы являемся одной из стран, где это отражается в наименьшей степени. Сегодня цена одного кубического метра газа с учетом всего в Анкаре составляет примерно 5,7 лиры. Но в Берлине она составляет 43,3 лиры, а в Амстердаме — 66,6 лиры", - сказал он в беседе с Habertürk.