РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Зимой Турцию ждет миграционная волна из Европы?

Ольга Калгашкина, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Зимой Турцию ждет миграционная волна из Европы?

Жители Европы, столкнувшиеся с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в отелях Турции на холодный сезон. Число броней на ноябрь уже выросло на 50% по сравнению с прошлым годом, передает в понедельник телеканал A Haber.

Санкционное давление Запада на Россию привело к росту цен на энергию и продукты питания в Европе. "Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму. Число броней на ноябрь уже увеличилось на 50%", - сообщает телеканал.

Такая ситуация позволит сократить безработицу в Турции, считает член правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхан Адемхан.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, зимой действительно стоит ожидать массовой сезонной эмиграции европейцев в теплые страны. 
  
"Так уже было весной этого года, поскольку уже тогда были признаки, что в Европе будут большие проблемы с электроэнергией – дефицит и высокие цены. Такие страны, как Турция и Таиланд точно не являются чужими для жителей Западной Европы. Они охотно ездят туда отдыхать, в первую очередь немцы и англичане, а французы больше любят север Африки. Сейчас у всех у них мотив один – найти место, где можно было бы провести зиму в тепле, чтобы климат позволял по минимуму тратиться на отопление", - сказал он. 
  
"С этой точки зрения Турция – как раз подходящая страна для сезонной миграции. И если посмотреть статистику, то можно увидеть, что власти Турции, как и того же Таиланда, готовятся к наплыву жителей Западной Европы зимой. Тем более что сложностей визовых нет, каких-то ограничений на съем квартир в частном секторе тоже нет. Вполне возможно, что волна действительно будет. Из подтверждающих таких моментов нужно смотреть, что в Турции и в Таиланде возрастает число точек питания – кафе и ресторанов – которые предназначаются сугубо для европейцев", - обратил внимание Владимир Оленченко. 
  
По сути, эта волна сезонной миграции станет также и проявлением политической позиции людей, от которых власть требуют проявить солдиарности и пережить холодную зиму у себя дома почти без отопления. "В принципе эти люди, как говорится, протестуют ногами. Соответственно, они увозят деньги, которые могли бы быть использованы на внутреннем рынке. Это усложняет деятельность рынка и усложняет жизнь тем, у кого нет возможности уехать. Подобные социально-экономические проблемы пробуждают в оставшихся больше протестных настроений. Эти протестные настроения могут носить активный характер. Такова цепочка политических последствий", - сообщил эксперт.

1575 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version