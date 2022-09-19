Зимой Турцию ждет миграционная волна из Европы?

Жители Европы, столкнувшиеся с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в отелях Турции на холодный сезон. Число броней на ноябрь уже выросло на 50% по сравнению с прошлым годом, передает в понедельник телеканал A Haber.

Санкционное давление Запада на Россию привело к росту цен на энергию и продукты питания в Европе. "Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму. Число броней на ноябрь уже увеличилось на 50%", - сообщает телеканал.

Такая ситуация позволит сократить безработицу в Турции, считает член правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхан Адемхан.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, зимой действительно стоит ожидать массовой сезонной эмиграции европейцев в теплые страны.



"Так уже было весной этого года, поскольку уже тогда были признаки, что в Европе будут большие проблемы с электроэнергией – дефицит и высокие цены. Такие страны, как Турция и Таиланд точно не являются чужими для жителей Западной Европы. Они охотно ездят туда отдыхать, в первую очередь немцы и англичане, а французы больше любят север Африки. Сейчас у всех у них мотив один – найти место, где можно было бы провести зиму в тепле, чтобы климат позволял по минимуму тратиться на отопление", - сказал он.



"С этой точки зрения Турция – как раз подходящая страна для сезонной миграции. И если посмотреть статистику, то можно увидеть, что власти Турции, как и того же Таиланда, готовятся к наплыву жителей Западной Европы зимой. Тем более что сложностей визовых нет, каких-то ограничений на съем квартир в частном секторе тоже нет. Вполне возможно, что волна действительно будет. Из подтверждающих таких моментов нужно смотреть, что в Турции и в Таиланде возрастает число точек питания – кафе и ресторанов – которые предназначаются сугубо для европейцев", - обратил внимание Владимир Оленченко.



По сути, эта волна сезонной миграции станет также и проявлением политической позиции людей, от которых власть требуют проявить солдиарности и пережить холодную зиму у себя дома почти без отопления. "В принципе эти люди, как говорится, протестуют ногами. Соответственно, они увозят деньги, которые могли бы быть использованы на внутреннем рынке. Это усложняет деятельность рынка и усложняет жизнь тем, у кого нет возможности уехать. Подобные социально-экономические проблемы пробуждают в оставшихся больше протестных настроений. Эти протестные настроения могут носить активный характер. Такова цепочка политических последствий", - сообщил эксперт.