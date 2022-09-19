Врач рассказал о вреде и пользе острой еды

19 сен. 9:45

Обжигающая еда положительно влияет на работу кишечника, однако может вызвать сильный голод, сообщил врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, острая пища может защитить организм от инфекций и развития в кишечнике патогенной микрофлоры, поэтому любители обжигающей еды испытывают меньше проблем с желудочно-кишечным трактом, чем люди, отдающие предпочтение пресным продуктам.

"Так как острое раздражает желудочно-кишечный тракт, оно увеличивает сокращение мышечной ткани в кишечнике, что способствует увеличению метаболических процессов. При сокращении будет затрачиваться энергия, и метаболизм будет расти. В этом случае улучшается перистальтика кишечника, выводятся вредные токсические элементы", - рассказал он в беседе с URA.Ru.

Далее врач отметил, что у острой пищи есть и минусы — она вызывает сильный голод и противопоказана при наличии хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Кроме того, от острых блюд также лучше воздержаться гипертоникам.