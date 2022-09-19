Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш сообщил о продолжающихся в настоящее время переговорах о возможности начала экспорта через Украину российского аммиака.
"Ведутся переговоры по поводу возможности экспорта российского аммиака через Южный с использованием уже существующего трубопровода, который использовался в течение нескольких лет", - цитирует главу всемирной организации РИА Новости.
Он подчеркнул, что существуют аспекты, которые относятся к интересам Киева и Москвы. "И было бы интересно обсудить их, чтобы понять, возможно ли заключить более широкое соглашение", - заключил Гутерриш.
Генсек ООН сообщил о переговорах по экспорту аммиака из России
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш сообщил о продолжающихся в настоящее время переговорах о возможности начала экспорта через Украину российского аммиака.
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