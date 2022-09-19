Пелоси покинула Армению

19 сен. 9:29

Визит спикера Палаты председателей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению завершился в понедельник утром, в Ереване она провела два дня.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян проводил Пелоси в аэропорт.

Напомним, визит стартовал 17 сентября, в ходе него Пелоси провела переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном. Она также посетила мемориальный комплекс "Цицернакаберд".

Вместе с Пелоси визит в Армению совершили конгрессмены Фрэнк Паллоне, Анна Эшу, Джеки Спиер.