Аргишти Кивирян: цель визита Пелоси в Ереван - вовлечение армян в антииранский фронт

18 сен. 23:29

Целю визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению была полная блокада Ирана и вовлечение армян в антииранский фронт, полагает аналитик Аргишти Кивирян.

"Нэнси Пелоси отправилась в Центр искусств Гафесчяна, встала у картины, изображающей Аварайрскую битву, и начала рассказывать, что здесь изображена война армян против персов", - написал Кивирян в одной из соцсетей, сделав из этого вывод, что мишенью США является Иран.

При этом аналитик сомневается, что ИРИ пойдет против собственных интересов ради Армении, ведь Ереван связал свои надежды со злейшим врагом Тегерана - США.

"С глобальной точки зрения у Тегерана даже нет партнера в Армении, с которым он мог бы сотрудничать в случае резких шагов", - убежден Кивирян.