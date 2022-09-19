Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм о Ходже Насреддине

19 сен. 8:37

Тимур Бекмамбетов в рамках образовательной программы XIV Ташкентского международного фестиваля представил анимационный фильм о приключениях Ходжи Насреддина.

Режиссер рассказал о том, как создавал школу анимации и как появился мультфильм о Ходже Насреддине, созданный 15 выпускниками этой студии. Сюжет анимационного фильма повествует о том, как трусоватого и покорного Ишака, мечтающего о спокойной жизни в конюшне, судьба вручает в руки безумного бродяги Ходжи Насреддина.

"Это история о главных ценностях в нашей жизни - о настоящей дружбе и вечной любви, а еще о восхитительном, сказочном и чарующем Востоке", - поведал Бекмамбетов, передает Sputnik Узбекистан.

Планируется, что "Ходжа Насреддин" выйдет в прокат весной 2024 года, а его продолжением станет анимационный сериал "1001 день Ишака Ходжи Насреддина".

Вдохновила создателей на съемки мультфильма одноименная кукольная постановка Тимура Бекмамбетова, премьера которой прошла в 2021 году в Театре Наций в Москве.