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Театры ДНР и ЛНР покажут свои спектакли в Ленинградской области

Театры ДНР и ЛНР покажут свои спектакли в Ленинградской области

Театры из Луганской и Донецкой Народных республик приедут на гастроли в Ленинградскую область, сообщает областное правительство.

"Впервые на гастроли в Ленобласть приезжают театры из ДНР и ЛНР. Зрители 47-го региона смогут побывать на их спектаклях уже осенью", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Постановки пройдут на сценах ленинградских театров и домов культуры, на гастроли коллективы пригласил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

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