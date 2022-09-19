Театры ДНР и ЛНР покажут свои спектакли в Ленинградской области

19 сен. 2:25

Театры из Луганской и Донецкой Народных республик приедут на гастроли в Ленинградскую область, сообщает областное правительство.

"Впервые на гастроли в Ленобласть приезжают театры из ДНР и ЛНР. Зрители 47-го региона смогут побывать на их спектаклях уже осенью", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Постановки пройдут на сценах ленинградских театров и домов культуры, на гастроли коллективы пригласил заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.