КЧР примет фестиваль воздушных шаров в честь юбилея региона

18 сен. 23:21

В дни празднования 100-летия государственности в Карачаево-Черкесии (КЧР) пройдет первый в республике фестиваль воздушных шаров "100 лет на высоте", сообщил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

"Праздник отметим проведением Всероссийского фестиваля воздушных шаров "100 лет на высоте". Мероприятие, которое дополнит событийный календарь празднования векового юбилея региона, организовано министерством туризма и курортов КЧР и проводится в регионе впервые", - рассказал Текеев, передает ТАСС.

Фестиваль пройдет 15-16 октября на территории республиканского ипподрома в Усть-Джегутинском районе республики. Его участниками станут команды аэронавтов из 21 региона России. В течение двухдневного фестиваля для посетителей будут работать зоны отдыха и фуд-корта, а также ряд интерактивных площадок с развлекательными мероприятиями, а сопровождать фестиваль будет концертная программа.