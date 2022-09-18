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Вардан Осканян ищет нового переговорщика

Вера Андреева специально для "Вестника Кавказа"
Вардан Осканян ищет нового переговорщика

Уже не первый год в Армении реваншисты и чиновники, лившиеся власти, инкриминируют большинство проблем своей страны премьер-министру Николу Пашиняну и борются за его отстранение от руководства. При этом большинство этих деятелей выступает против любых мирных инициатив, рассматривая их как попытку "навязать Армении правовое оформление итогов войны и навязанных ей победителями условий".

Вардана Осканяна, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство Армении в период президентства Роберта Кочаряна (1998-2008), сложно отнести к открытым реваншистам. Он родился в сирийском Алеппо, получил дипломы Гарвардского Университета и Флэтчеровской школы, а после ухода с поста главы армянского МИДа продвигал так называемый комплементарный курс. Сейчас эксперты называют позицию Осканяна отражением подходов части оппозиционно настроенной политической элиты Армении, которая, с одной стороны, понимает бесперспективность идей военного реванша, с другой, надеется путем активных дипломатических усилий повлиять на сложившийся статус-кво.

В последнее время Осканян часто выступает на страницах армянской прессы с разоблачениями и идеями из серии "Кто виноват и что делать?" Так, через год после 44-дневной войны экс-глава МИД опубликовал статью, в которой утверждал, что Армения может многое вернуть в ходе переговоров. Полгода назад он сравнил современную Армению с докочаряновской, а Пашиняна с Левоном Тер-Петросяном, который был убежден, что возвращение оккупированных Арменией семи азербайджанских районов вокруг Карабаха соответствует национальным интересам Армении и армянского народа. "Сегодня необходимо любой ценой обойти и избежать подписания "мирного договора" [кавычки Осканяна], поскольку он неизбежно закрепит статус Карабаха как части Азербайджана", - писал бывший министр в апреле.

А вчера он проанализировал события 9-10 ноября 2020 года, когда Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали трехстороннее Заявление, положившее конец войне. Осканян признал, что "в тот день, в те часы основным диктующим повестки был Алиев" - после входа в Шушу у него была возможность за несколько часов занять весь Карабах, но Армении была дана возможность спасти лицо.

"В ту ночь Алиев выложил на стол свои максимальные требования: Карабах - часть Азербайджана, Зангезурский коридор, решение демаркации границ в пользу Азербайджана, включая анклавы. Предполагаю, что эти три вопроса выбыли из письменного заявления о прекращении огня, но при этом была достигнута устная договоренность, свидетелем и гарантом которой был Путин", - пишет Осканян.

Сейчас, когда выполнение этих договоренностей затягивается, у Пашиняна нет возможности для маневра, а молчание России становится если не оправданным, то, по крайней мере, объяснимым, пишет бывший глава МИД Армении. Из этого он делает уже ставший традиционным вывод о том, что "появление нового переговорщика, т.е. нового лидера страны, становится императивом дня".

По мнению Осканяна, появление этого самого переговорщика "не только освободит Армению от цепей", но и "развяжет руки России для начала нового переговорного этапа вместо поспешных и невыгодных решений". Что касается Запада, то, по мнению экс-главы армянского МИДа, там замечают в политике Еревана тенденцию к отказу от Карабаха. Из этого, по мнению Осканана, опять же следует, что Армении нужен новый переговорщик, который "сформулирует новую переговорную повестку и для России, и для Запада". Между тем, бывший министр подчеркивает, что после 44-дневной войны и недавних событий в Армении сформировалось всеобщее разочарование в России: "Армения, исходя из своих интересов и поддерживая качество своих отношений с Россией, может без колебаний наилучшим образом использовать самые разные возможности, предоставляемые ей другими странами".

Что касается позиции Еревана на переговорах, то Осканян предлагает включить в текст мирного договора "положения с логичными, неэкстремистскими формулировками", однако далеко не все положения, которые он перечисляет, можно назвать таковыми. В частности, нелепо выглядит настойчивое желание экс-министра вновь поднять вопрос о "будущем статусе Нагорного Карабаха". В Баку уже давно однозначно заявили, что никакой статус своего Карабхского региона обсуждать с Ереваном не намерены, поскольку отказавшись в свое время покинуть оккупированные территории, армянская сторона сама добровольно отказалась от статуса. Так, что реализация идей Осканяна не может привести ни к чему, кроме очередной эскалации конфликта в регионе.

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