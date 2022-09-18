Египет будет экономить газ, чтобы нарастить экспорт

18 сен. 21:50

В 2022-2023 году Египет намерен экспортировать газа на сумму в $8,5-10 млрд. В прошлом году газа было экспортировано на $6,5 млрд.

"Мы работаем над рационализацией потребления электроэнергии, чтобы увеличить объемы газа, предназначенного для экспорта", - рассказал в воскресенье телеканалу Al Arabiya министр нефти Египта Тарик аль-Мулла.

Планируется экспортировать природный газ на сумму в $8,5-10 млрд в текущем 2022-2023 финансовом году. Министр отметил, что с наступлением более прохладных осенних месяцев Египет сможет направлять большие объемы газа на станции сжижения для экспорта.

Крупные месторождения газа в Египте расположены в северных районах, Суэцком заливе, Западной пустыне. На самообеспечение газом страна вышла в 2018 году.