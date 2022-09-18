Авиакомпания "Россия" запускает прямые рейсы из Сочи на курорты Египта

18 сен. 21:23

С 30 октября в расписании черноморского аэропорта впервые появится авиарейсы Сочи – Шарм-эль-Шейх, и Сочи – Хургада, которые запускает авиакомпания "Россия", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Прямые рейсы на популярные египетские курорты станут первыми, которые будут выполняться из крупнейшего хаба на юге страны: полеты планируют ежедневно с 30 октября. На маршруте будет летать лайнер "Суперджет 100", рассчитанный на 87 пассажиров, передает портал Юга.ру.

Известно, что самолет из Сочи будет вылетать в 13:10, в Шарм-эль-Шейхе он приземлится в 15:45. Время в пути займет 3 часа 35 минут. Обратный рейс из Египта отправится в 15:35 по местному времени и прилетит в Сочи в 20:00, а время полета из Египта составит 3 часа 25 минут. О графике полетов в Хургаду не сообщается. Упадут и цены на авиаперевозку - к примеру, сейчас авиабилет из Сочи в Шарм-эль-Шейх на одного человека стоит от 25 тыс рублей с учетом пересадки в Стамбуле или Ереване, цены на прямой перелет будут в два раза ниже.