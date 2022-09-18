Армянская община пыталась провести акцию протеста перед посольством Азербайджана в Тбилиси

18 сен. 21:15

В воскресенье члены армянской общины Грузии собирались провести акцию перед зданием посольства Азербайджана в Тбилиси, ее удалось предотвратить.

Марш начался возле станции метро "Авлабар" и был остановлен на полпути к зданию дипломатической миссии Азербайджана. Участников шествия было немного, порядка 20 человек. Полиция Грузии потребовала у митингующих освободить проезжую часть дороги и предупредила, что не пропустит участников к посольству Азербайджана. Несколько протестующих, проигнорировавших требования правоохранителей, были задержаны, еще часть участников акции скрылась. В результате марш завершился у здания парламента Грузии, где члены армянской общины Тбилиси скандировали безосновательные и провокационные лозунги против Азербайджана.

Меж тем члены азербайджанской общины Грузии были готовы провести акцию в поддержку Баку перед зданием дипмиссии, однако посольство не рекомендовала организацию данного мероприятия по соображениям безопасности и во избежание каких-либо конфликтов.