Маркедонов: ожиданиям Армении от визита Пелоси в Ереван не суждено сбыться

18 сен. 20:50

Визит Нэнси Пелоси в Ереван вовсе не означает, что США выбрали Армению, уверен научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, эксперт и политолог Сергей Маркедонов.

"Некоторые ТГ-каналы, даже настроенные в отношении к США скептически (Армянская вендетта, например) пишут о том, что Вашингтон встал окончательно на сторону Армении (это якобы следует из заявлений Пелоси про осуждение "смертельных атак" Азербайджана). Но это не так, и скорое уже развитие покажет правоту данного вывода", - написал он в соцсети.

По мнению политолога, во-первых, США не откажутся от сотрудничества с Турцией, важным членом НАТО. Во-вторых, США "не сделают выбора между Азербайджаном и Арменией, особенно на фоне энергетических проблем у их стратегического союзника ЕС".

Также, отметил Маркедонов, Вашингтон не бросит Израиль, важнейшего партнера Баку.

Основные цели США, пишет он, сдерживание Ирана, удержание Турции от "геополитической экзотики" и выдавливание России с Кавказа. "И главная сверхзадача - не допустить евразийского альянса кого бы то ни было в целом, но в частности Москвы, Анкары и Тегерана. Это - ключ", - подчеркивает Маркедонов.

Он указывает на то, что Армению не примут в НАТО ускоренным порядком, США не пришлют миротворцев взамен российским, и, в целом, Запад не предлагает Еревану ничего лучше, чем давно сложившиеся российско-армянские отношения.

"Никакого возврата "Арцаха", "крестового похода" на Баку или Анкару не будет! Точка и пять восклицаний!" - заключает Сергей Маркедонов.