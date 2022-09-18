Шольц: диалоги с Путиным всегда проходят дружелюбно

18 сен. 20:39

Диалог с президентом РФ Владимиром Путиным остается дружелюбным, несмотря на разность мнений, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 13 сентября, стороны обсудили ситуацию на Украине.

"Тональность (разговора - ред.) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны", - сообщил канцлер в интервью Deutschlandfunk.

По словам Шольца, важно продолжать диалог, при этом не стоит "питать никаких иллюзий".