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Азербайджанские гимнастки завоевали "бронзу" чемпионата мира

Азербайджанские гимнастки завоевали &quot;бронзу&quot; чемпионата мира

Команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль 39-го чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии, Болгария.

"Бронзу" спортсменки взяли в групповых упражнениях в программе с тремя лентами и двумя мячами. В состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан и Зейнаб Гумматова.

Опередить азербайджанских гимнасток удалось команде Болгарии и команде Италии.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Софии 14-18 сентября.

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