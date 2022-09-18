Азербайджанские гимнастки завоевали "бронзу" чемпионата мира

18 сен. 20:19

Команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль 39-го чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии, Болгария.

"Бронзу" спортсменки взяли в групповых упражнениях в программе с тремя лентами и двумя мячами. В состав команды вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан и Зейнаб Гумматова.

Опередить азербайджанских гимнасток удалось команде Болгарии и команде Италии.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Софии 14-18 сентября.