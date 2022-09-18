Зурабишвили приехала на прощание с Елизаветой II

18 сен. 20:09

В воскресенье президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в гражданской панихиде по Елизавете II в Лондоне. Завтра она будет присутствовать на церемонии похорон королевы Великобритании.

"Для меня большая честь, что сегодня от своего имени и от имени грузинского народа я могу выразить соболезнования в связи с кончиной ее Величества Королевы Елизаветы II", - написала Зурабишвили в книге соболезнований в Ланкастерском дворце.

Президент Грузии отметила, что вместе с Елизаветой II завершается великая страница истории.