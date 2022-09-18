Синоптики обещают снег в Казахстане в понедельник

18 сен. 19:52

Новая неделя в Казахстане начнется с холода, большая часть территории республики по-прежнему будет находится под влиянием холодного антициклона.

По ночам прогнозируются туманы и заморозки, днем на востоке Казахстана дождь, мокрый снег, в остальных регионах вероятны дожди с грозами. Объявлены штормовые предупреждения.

В Абайской области и на севере и северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на западе региона ночные заморозки до минус 2.

На западе Западно-Казахстанской области днем вероятна гроза, ветер южный до 15-20 м/с.

Ночью на востоке Акмолинской области сохраняются заморозки 1 градус.

Сильный ветер прогнозируется в районе Алакольских озер Жетысуской области - ветер восточный 15-20, порывы 25 м/с.

Чрезвычайная пожароопасность сохраняется юге, востоке Актюбинской области, в Кызылординской области, на юге Атырауской области, в центре Павлодарской области.

В понедельник в Нур-Султане переменная облачность, днем 19-21 градус, ночью плюс 2-4 градуса, на поверхности почвы заморозки.

В Алматы также переменная облачность, днем плюс 25-27, ночью 10-12 градусов.

В Шымкенте при переменной облачности воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, ночью будет около 12-14 градусов.