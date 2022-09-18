Кыргызстан готов решить конфликт с Таджикистаном мирно

18 сен. 19:38

МИД Кыргызстана сообщил о готовности разрешить спорные вопросы с Таджикистаном исключительно мирным путем.

"МИД Кыргызской Республики вновь подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров", - заявляет ведомство.

В пресс-службе МИД страны отметили, что в ходе приграничного конфликта Кыргызстан действовал исключительно с оборонительной позиции, у

Республики нет цели захвата чужой территории, "в отличие от таджикской стороны, которая вероломно посягнула на территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана, что в очередной раз подтверждает наличие территориальных претензий Таджикистана".

Киргизская сторона сообщает о 59 погибших, таджикская - о 35 погибших. Также у каждой из сторон насчитываются десятки раненых.