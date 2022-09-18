Железнодорожный "Крымский вояж" предлагает встретить Новый год на Крымском мосту

18 сен. 19:25

Согласно расписанию туристического поезда «Крымский вояж», его пассажиры встретят 2023 года на Крымском мосту.

"Фишка этого поезда такая, что встреча самого Нового года будет проходить как раз в момент проезда по Крымскому мосту. На новогодний маршрут спланирован график движения именно таким образом", - пояснила заместитель гендиректора по туризму компании "Гранд сервис экспресс" Ольга Жданова.

В праздники к составу присоединят клубные вагоны и устроят анимационную программу.

Отправиться в новогоднее путешествие в Крым на поезде из Москвы можно 29 декабря. Остановки: Воронеж Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Феодосия, Симферополь, Евпатория, Севастополь, Бахчисарай.

Первый экскурсионный "Крымский вояж" запланирован на 31 октября.