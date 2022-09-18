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Железнодорожный "Крымский вояж" предлагает встретить Новый год на Крымском мосту

Железнодорожный &quot;Крымский вояж&quot; предлагает встретить Новый год на Крымском мосту

Согласно расписанию туристического поезда «Крымский вояж», его пассажиры встретят 2023 года на Крымском мосту.

"Фишка этого поезда такая, что встреча самого Нового года будет проходить как раз в момент проезда по Крымскому мосту. На новогодний маршрут спланирован график движения именно таким образом", - пояснила заместитель гендиректора по туризму компании "Гранд сервис экспресс" Ольга Жданова.

В праздники к составу присоединят клубные вагоны и устроят анимационную программу.

Отправиться в новогоднее путешествие в Крым на поезде из Москвы можно 29 декабря. Остановки: Воронеж Ростов-на-Дону, Тамань, Керчь, Феодосия, Симферополь, Евпатория, Севастополь, Бахчисарай.

Первый экскурсионный "Крымский вояж" запланирован на 31 октября.

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