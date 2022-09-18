МИД Азербайджана выражает серьезное беспокойство из-за нападения армянских общин на посольства страны

18 сен. 18:48

Нападения армянских общин зарубежных стран на здания дипломатических миссий Азербайджана вызывают серьезное беспокойство, говорится в заявлении МИД Азербайджана в воскресенье.

"Эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на причинение вреда дипломатам и их имуществу, и характеризуются как преступные действия. Решительно осуждаем преступные действия радикальных армянских группировок и ожидаем ответственного отношения к своим обязанностям со стороны структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах", - сообщает МИД Азербайджана.

Согласно заявлению, азербайджанская сторона требует, "чтобы акты вандализма, совершенные армянскими радикалами, были расследованы правоохранительными органами соответствующих государств и дана правовая оценка действиям лиц, совершивших эти преступления".

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства.

Сегодня армянские радикалы штурмуют здание посольства Азербайджана в Париже, написал на своей странице в Twitter посол республики во Франции Рахман Мустафаев.

"Господин Эммануэль Макрон не обеспечивает защиту посольств и игнорирует наши фундаментальные требования касательно нашей безопасности, что является позором для Франции", - добавил дипломат.