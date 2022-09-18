Российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата Европы

18 сен. 18:33

Сборная России по самбо завоевала на чемпионате Европы 40 золотых медалей, 10 из них были взяты в воскресенье, в заключительный день соревнований.

Золото взяли Владимир Гладких (весовая категория до 58 кг), Рамед Гукев (до 71 кг), Сергей Кирюхин (до 88 кг), Алексей Мерзликин (свыше 98 кг), по боевому самбо победу одержали Федор Дурыманов (до 64 кг), Загид Гайдаров (до 79 кг) и Антон Мамонов (до 98 кг), среди женщин - Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Валерия Анисимова (до 65 кг) и Алена Прокопенко (до 80 кг).

Россия стала первой в медальном зачете чемпионата Европы, всего сборная завоевала 40 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. Второе место по медалям досталось Армении, 4 золота, 4 серебра, 8бронзовых медалей, третье - Румынии (2-2-6).

Сборная России стала лучшей по общему числу наград - 51 медаль, следом идет Беларусь - 30 медалей, замыкает тройку Армения - 16 медалей.

Ранее МОК рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах. Согласно резолюции Международной федерации самбо (FIAS) от 3 марта 2022 года, российские и белорусские самбисты продолжают выступать на международных стартах под флагом и гимном организации.