Синоптики предупреждают о вероятности стихийных бедствий в Москве

18 сен. 17:35

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Согласно сообщению на сайте Гидрометцентра России, в столичном регионе в понедельник ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, а также дождь, местами сильный ливень. Существует вероятность стихийных бедствий.

Предупреждение из-за ветра действует до 21:00 19 сентября, из-за сильного дождя - с 00:00 до 10:00 понедельника в Москве, до 11:00 по области.

Также в ночь на понедельник в Москве прогнозируется гроза и град. В Подмосковье также выпустили предупреждение в связи с грозой, он уже вступило в силу будет действовать до 11:00 понедельника.