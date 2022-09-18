Президент Армении нарушил правила и сфотографировался у гроба Елизаветы II

18 сен. 17:22

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался на телефон возле гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в нарушение установленных правил публичного прощания с монархом, пишет в воскресенье газета The Sun.

Этим утром Хачатурян посетил Вестминстерский холл в Лондоне, где сделал фото с покойной королевой на телефон одного из своих помощников.

Президент Армении стал первым нарушителем запрета на фотосъемку в ходе прощания с британским монархом, отмечает газета. При этом проститься с королевой успели около 500 тыс человек.

У гроба с телом Елизаветы II, которая умерла 8 сентября, круглосуточно несут стражу королевские гвардейцы. Проститься с королевой с 14 по 19 сентября могут все желающие, люди отстаивают многочасовые очереди. Приблизиться к гробу можно не более, чем на 3-4 метра.

VIP-персоны, в том числе лидеры иностранных государств, проходят во дворец через отдельный вход. По данным Daily Mail, Хачатурян грубо нарушил правила и тут - он громко разговаривал со своими помощниками, когда спускался по VIP-дорожке к залу с гробом Елизаветы II.