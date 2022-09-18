Грузия откроет основные участки дороги через Рикотский перевал к 2024 году

18 сен. 17:01

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Михаил Карселадзе сообщил, что к 2024 году планируется достроить основные участки дороги через Рикотский перевал.

Новая трасса протяженностью 51,6 км будет включать 97 мостов и 51 тоннель. Эта дорога не только соединяет восточную и западную Грузию, но и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.

"В целом можно сказать, что после завершения всех проектов 460-километровая трасса Восток-Запад сократится на 30 км и составит 430 км. Из них 219 км уже открыты для движения, на 118 км ведутся работы. Это 118 км, в которые, собственно, входят все основные участки. По нашему плану к концу 2024 года все основные участки будут открыты", - рассказал министр.

Карселадзе добавил, что за последние два года было открыто 70 км главной дороги, и время в пути из Тбилиси в Батуми сократилось на час.

По его словам, когда будут готовы все участки дороги на трассе Восток-Запад, от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа - вдвое быстрее, чем сейчас.