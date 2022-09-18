В Казахстане за иностранные номера на автомобиле стали лишать прав

18 сен. 16:46

Казахстан с 18 сентября ужесточил ответственность для владельцев автомобилей, которые не поставили автомобиль, завезенный из-за границы, на казахстанский учет, и продолжают ездить с иностранными или транзитными номерами.

Лишиться прав на год можно за повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке. Это же нарушение может быть наказано штрафом в размере 20 МРП (61 260 тенге в 2022 году).

Данная норма предусмотрена Административным кодексом республики. Поправки уже вступили в силу.

Ранее нарушитель мог оплатить штраф в размере 10 МРП и продолжать ездить на незарегистрированном авто.