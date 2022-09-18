Баку указал на неприемлемость безосновательных обвинений Пелоси в адрес Азербайджана

18 сен. 16:32

МИД Азербайджана опубликовал заявление в связи со словами спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Армению, подчеркивается неприемлемость ее позиции.

"Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы", - сообщает ведомство.

В азербайджанском МИД напомнили, что инцидент, произошедший на неделимитированной границе в ночь с 12 на 13 сентября, является широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана. "Вооруженные Силы Азербайджана предотвратили провокацию и обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня и предотвращена эскалация ситуации. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и масштабную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркивается в сообщении.

В Баку также отметили, что визит Пелоси и ее выступления - не что иное, как желание на выборах в Конгресс США заручиться поддержкой армянского лобби.

"В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса является тому свидетельством. Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США. Недопустимо через Армению переносить политические интриги и лоббирование интересов с внутриполитической повестки США в регион Южного Кавказа", - заявили в МИД Азербайджана.

"С сожалением подчеркиваем, что Пелоси, которая говорит о справедливости, до сегодняшнего дня целенаправленно не продемонстрировала никакой позиции в отношении политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных тяжких преступлений, за которые несет ответственность Армения", - отметили в ведомстве.

Слова Пелоси в Ереван следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды, считают в Баку. "Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности", - заключили в МИД Азербайджана.