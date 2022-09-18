Нэнси Пелоси приехала в Армению с пустыми руками 

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван оказался не таким продуктивным, как ожидали в Армении. Накануне ереванцы встречали ее американскими и французскими флагами, проводили митинги за разрыв отношений с Россией и выход из ОДКБ, портили и демонтировали плакаты с российской символикой. Все выглядело так, будто Армения устраивает еще одну революцию, теперь против России с целью перехода в американское подданство. Спикер парламента Армении Ален Симонян, пригласивший Пелоси в Ереван, выразился прямо: "Армения ждет от США действенной поддержи демократии, суверенитета, территориальной целостности страны, поддержки по всем возможным направлениям".



Однако на пресс-конференции по итогам переговоров Пелоси с армянским руководством немедленно выяснилась правда: спикер Палаты представителей Конгресса США прибыла в Армению вовсе не для того, чтобы исполнить желания Еревана.



Начать стоит с того, что пресс-конференция была организована из рук вон плохо. Не работала никакая аппаратура, необходимая для общения англоговорящих спикеров с армяноговорящими журналистами. У Пелоси не было наушников, чтобы слушать синхронный перевод вопросов армянских СМИ, и переводчице приходилось в общем шуме говорить ей, что у нее спрашивают, буквально на ухо. А когда спикер Палаты представителей отвечала, переводчица через каждую фразу буквально отодвигала ее от микрофона, чтобы сообщить репортерам, что сказала американская гостья – даже второго микрофона у организаторов не нашлось.



Под стать проваленной организации оказались и заявления Нэнси Пелоси и сопровождавших ее лоббистов интересов армянской диаспоры из Палаты представителей – Фрэнка Палоне, Анны Эшу и Джеки Спиер. Они постарались максимально избежать каких бы то ни было острых формулировок, которые анонсировались армянскими СМИ, причем в отношении не только Азербайджана, чего в Ереване ждали особенно сильно, но и против России и Турции. Хотя журналисты задали целый ряд вопросов об ОДКБ и российско-армянских отношениях, Пелоси даже ни разу не произнесла слово "Россия", лишь в одном случае сказав "мы знаем о тех ваших отношениях и рассчитываем, что отношения с США будут лучше".



Вопросы о недавних боях с Азербайджаном, спровоцированных нападением армянских войск на азербайджанские позиции в Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах, также были де-факто проигнорированы американской делегацией. Максимум, что говорили Пелоси и ее спутники, это озвучивали обеспокоенность безопасностью Армении и одни раз призвали прекратить перестрелки, не называя участников. "С точки зрения безопасности, мы слушаем, что вам нужно", - и вновь слово "Азербайджан", как и слово "Турция" не произносилось вовсе.



Абсолютно все ответы американцев были максимально дипломатичными, обтекаемыми и сглаженными. Пелоси, Палоне, Эшу и Спиер налегали на похвалы армянской демократии, значимости Армении для США и желание развиваться армяно-американские отношения. Вот точная цитата типичного ответа Нэнси Пелоси на очередной острый вопрос: "Как все мои коллеги сказали – мы приветствуем армянскую демократию. Поздравляю вас с недавней революцией и честными выборами. Демократия в Армении – это борьба демократии с авторитарными режимами в мире. Мы хотим помочь, хотим показать вашу демократию всему миру". Конкретики в Ереване от американской делегации так и не дождались.



Весьма красноречивой была одна из первых фраз, которую Пелоси произнесла на пресс-конференции. Когда выяснилось, что наушника с синхронным переводом нет и переводчик еще не подошел, а армянские журналисты уже задают вопросы, спикер Палаты представителей сказала: "Армянский – такой красивый язык. Как бы я хотела его понимать, но я не понимаю". Эту фразу можно считать девизом всего визита Нэнси Пелоси в Армению. Американские конгрессмены приехали в республику не с целью услышать и понять запросы армянских властей к США, тем более как-либо обязаться на эти запросы отреагировать. Интересы режима Никола Пашиняна им по существу безразличны – в Ереван они прибыли только ради собственных интересов. На этом построена вся американская внешняя политика.



8 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и Демократическая партия, за два года правления которой Штаты собрали солидный список внешнеполитических провалов и внутренних, социальных и экономических проблем, пытается собрать хоть какие-то голоса, чтобы голосование не стало для нее полным провалом. Одна из групп американских граждан, которые в этой ситуации можно привлечь на свою сторону, – это обширная и весьма влиятельная армянская диаспора. Демократам важны как голоса американских армян, так и ресурсы армянских бизнесменов для работы с другим электоратом. Для привлечения достаточно хотя бы изобразить намерение политиков из Демократической партии усилить американское присутствие в Армении.



Поэтому вместе с Пелоси в Ереван и прилетели те конгрессмены, которые напрямую лоббируют интересы армянской диаспоры в США – это их работа. А саму Пелоси демократы отправили в Армению в рекламных целях. Как опытный политик она умеет действовать так, как требует конъюнктура, и готова на все ради своей партии. Нужно слетать на Тайвань, рискуя быть сбитой китайскими истребителями – она сделает это. Нужно побывать в Армении, похвалить ее за демократию и пообещать еще больше демократии армянским гражданам – и это она сделает без труда, как мы увидели сегодня.



Но в действительности Армения США по-прежнему интересует не больше, чем как инструмент для политических игр внутри Штатов или за их пределами. Поэтому, даже находясь в конфронтации с Россией, Вашингтон не вписал в речи Нэнси Пелоси каких-то слов о стремлении получить контроль над российским союзником Арменией – для стороннего наблюдателя может показаться, что тема на поверхности, но она просто не входила в программу этого рекламного визита. Поэтому Азербайджан так и не прозвучал на пресс-конференции: у Белого дома нет мотивов портить отношения с Баку ради Еревана, который ему не нужен сам по себе.



Американские конгрессмены сказали не те слова, которые от них ждали в Ереване, а те, которые они хотели озвучить для американских избирателей, но без создания проблем общим интересам США на Южном Кавказе. Вашингтон, разумеется, по-прежнему хочет конкурировать с Москвой за влияние в регионе, но, как было подтверждено сегодня, без прямолинейного принятия какой-то из сторон армяно-азербайджанского урегулирования. Армении, с таким пылом встречавшую кортеж Нэнси Пелоси, необходимо понять, что никто не станет исполнять ее реваншистские планы против Азербайджана. Поддерживать напряженность внешние игроки наверняка будут, но чужими руками воевать против Баку Ереван точно не сможет.



А главное, Россия не отдаст Армению, и в США это тоже прекрасно понимают. Недаром сегодня, прямо пока Пелоси давала разочаровывающую реваншистов пресс-конференцию, в Ереван прилетел зампред правительства РФ Алексей Оверчук, чтобы провести IX российско-армянский региональный форум. Россия вкладывала и продолжает вкладывать в сотрудничество с Арменией на абсолютно всех уровнях много сил, времени и ресурсов. Подобные выходки армянских властей – когда спикер парламента Ален Симонян заявляет, что Вашингтон, а не Москва, помог прекратить бои 13-14 сентября, и тут же сообщает о визите в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса – могут только еще больше настроить российские власти против режима Никола Пашиняна. Армению как страну Россия отдалять от себя не станет, потому что режимы приходят и уходят, а стратегические отношения остаются. Но в современной геополитической игре участие Еревана в избирательной кампании демократов определенно будет записано Пашиняну как поражение.



Поскольку американцы сегодня не пообещали армянским властям ровным счетом ничего (потому что они и не собирались ничего серьезно обещать), Ереван от такой явной политической провокации только проиграл. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибывает сегодня в Баку, известно о намерении председателя правительства РФ Михаила Мишустина посетить Азербайджан. Россия, видя, что руководство Армении устраивает демарши, закономерно усиливает взаимовыгодные контакты с другим своим союзником на Южном Кавказе – Азербайджанской Республикой. Завтра Нэнси Пелоси улетит в США и забудет об Армении до следующей избирательной кампании, а Россия по-прежнему останется рядом. И у Москвы будет много возможностей, чтобы узнать у армянских властей, что это была за политическая акция со стороны Еревана.