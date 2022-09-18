Число погибших в Кыргызстане в ходе конфликта с Таджикистаном возросло до 46

18 сен. 16:20

Минздрав Кыргызстана сообщает о росте числа погибших в результате конфликта с Таджикистаном, пишет РИА Новости.

"По оперативным данным переданным из Баткенской области, в организации здравоохранения Баткена поступили тела еще 10 погибших. Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 46 человек", - говорится в сообщении.

Общее число пострадавших достигло 140 человек, из них семь направлены на амбулаторное лечение.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана разгорелся в пятницу утром, стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Соглашение о прекращении огня было нарушено дважды. Таджикистан сообщает о 35 погибших и десятках раненых.