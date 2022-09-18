Несколько вышедших из Украины судов с сельхозпродукцией прибыли в пункты назначения

18 сен. 15:33

В воскресенье несколько вышедших из Украины судов с сельскохозяйственной продукцией достигли пунктов назначения. Об этом свидетельствует сервис Marine Traffic.

Сухогруз Santana с 10 тыс тонн пшеницы прибыл в итальянской порт Монфаль, судно Captain Adam 1 с 9,3 тыс тонн пшеницы – в турецкий Искендерун, а A-Line с 10,7 тыс тонн кукурузы – в Египет.

Кроме того, сухогруз Dignity с 8,2 тыс тонн семян подсолнуха стоит на якоре у Турции, а Oris Princess с 4,5 тыс тонн подсолнечного масла - в Хайфе. Сухгруз Sealock c 2 тыс тонн гороха прибыл в турецкий Мерсин, передает РИА Новости.