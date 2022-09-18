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Жители Еревана устроили акцию за выход Армении из ОДКБ

Жители Еревана устроили акцию за выход Армении из ОДКБ

На площади свободы в центре Ереване проходит акции протеста за выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Мы собрались здесь с одной единственной повесткой - потребовать от нашего правительства, поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ", - сказал социолог Карен Саркисян, принимающий участие в акции.

Он подчеркнул, что после этого они начнут переговоры с союзниками о возможностях обеспечения безопасности Армении.

Всего в акции участвуют несколько сотен человек, передает ТАСС.

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