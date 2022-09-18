Дагестан определяется с местами для новых газозаправок

18 сен. 14:58

Специалисты компании "Газпром газомоторное топливо" определят перспективные локации для строительства новых станций в Дагестане.

Стало известно, что в рамках Петербургского международного газового форума-2022 прошла рабочая встреча первого вице-премьера Дагестана Манвела Мажонца с и. о. гендиректора "Газпром газомоторное топливо" Денисом Корниенко.

"Стороны обсудили перспективные локации для строительства новых станций, а также подписали дорожную карту по развитию регионального рынка газомоторного топлива на 2022-2025 годы", − сообщает пресс-служба регионального правительства.



Уточняется, что власти республики готовы оказать содействие в предоставлении земельных участков под развитие сети компании, а также продолжить работу по стимулированию перевода на газомоторное топливо региональных перевозчиков.

На сегодняшний день в Дагестане действуют две газозаправочные станции, расположенные в Махачкале и Дербенте.

