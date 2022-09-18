Новак сообщил о нарастании энергетического кризиса в Европе

18 сен. 14:53

Вице-премьер России Александр Новак заявил в программе "Москва. Кремль. Путин", что энергетический кризис в Европе пока что только нарастает.

"Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает", - сказал он.

Новак также прокомментировал совет, который ранее дала европейцам Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. "Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет", - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Напомним, ранее ряд европейских депутатов раскритиковали главу Еврокомиссии за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен предложила им отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву.