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Путин призвал Кыргызстан и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации

Путин призвал Кыргызстан и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации

В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом говорится в сообщении, размещенном 18 сентября на сайте Кремля.

В ходе разговоров обсуждалась ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Глава российского государства призвал Кыргызстан и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирным путем. Путин также отметил, что Россия готова оказывать необходимое содействие для обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье.

Напомним, утром 16 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана начались ожесточенные бои между военными двух стран. Прекращение огня было достигнуто лишь к ночи. Накануне столкновения возобновились, стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

 

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