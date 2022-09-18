Путин призвал Кыргызстан и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации

18 сен. 14:18

В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом говорится в сообщении, размещенном 18 сентября на сайте Кремля.

В ходе разговоров обсуждалась ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Глава российского государства призвал Кыргызстан и Таджикистан не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к урегулированию ситуации исключительно мирным путем. Путин также отметил, что Россия готова оказывать необходимое содействие для обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье.

Напомним, утром 16 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана начались ожесточенные бои между военными двух стран. Прекращение огня было достигнуто лишь к ночи. Накануне столкновения возобновились, стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.