В Краснодаре построят еще 35 км трамвайных линий

18 сен. 13:59

Администрации Краснодарского края и города Краснодара подписали с компанией "Синара - ГТР Краснодар" концессионное соглашение о строительстве новых трамвайных линий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Планируется построить 35,6 км трамвайных путей в западной части города, включая сопутствующую инфраструктуру, а также покупку ста современных трамваев. На реализацию проекта выделили 28,4 млрд рублей. Проект реализуют при поддержке Правительства России и ВЭБ.РФ, передает "АиФ-Юг".

Новая трамвайная ветка соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, "Немецкой деревни", спорткомплекса "Баскет-Холл" и протянется до улицы Московской. Параллельно будет расширено дорожное полотно Ближнего Западного обхода, что позволит уменьшить количество пробок.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря новому проекту к 2027 году пассажиропоток увеличится с 43 до 82 млн человек в год, а жители смогут экономить за счет появления новых маршрутов до 30 минут времени в пути.