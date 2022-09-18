В России диагностировали коронавирус у 56 751 человека

18 сен. 13:54

В России за последние 24 часа выявили 56 751 случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 42 198 человек, умерли – 101. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 20 439 095. Справились с болезнью 19 387 036 жителей страны, скончались – 386 045.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 5884, Санкт-Петербурге – 3973, Московской области – 2134, Воронежской области – 1967, Пермском крае – 1962, Нижегородской области – 1956, Самарской области – 1839, Свердловской области – 1655, Ростовской области – 1462, Краснодарском крае – 1403.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 1391 жителя региона. В Кабардино-Балкарии выявили 262 случаев заражения, в Северной Осетии – 115, в Карачаево-Черкесии – 81, в Дагестане – 75, в Ингушетии – 49, в Чечне – 26.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 611 млн, из них более 6,5 млн человек скончались.