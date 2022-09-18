Председатель Госдумы отправился с визитом в Азербайджан

18 сен. 13:12

В воскресенье, 18 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин вылетел в Баку.

Договоренность о визите была достигнута во время состоявшегося 1 июля телефонного разговора председателя Госдумы со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. В ходе беседы стороны обсудили вопросы взаимодействия Думы и парламента Азербайджана, развития отношений двух стран в парламентском измерении.

"Володин подтвердил официальный визит в Азербайджан по приглашению Сахибы Гафаровой в середине сентября 2022 года", - говорилось в сообщении Госдумы, опубликованном после переговоров.