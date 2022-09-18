Премьер-министр Грузии отправился в США

18 сен. 12:58

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вылетел в США. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

Цель поездки – участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Вместе с Гарибашвили в США отправились министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр образования и науки Михаил Чхенкели и руководитель аппарата правительства Реваз Джавелидзе.

Ожидается, что в рамках поездки Гарибашвили выступит перед участниками общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН. Он также проведет ряд встреч на высоком уровне.