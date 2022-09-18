Папа Римский Франциск: мир стоит на пороге множества войн

18 сен. 12:18

Папа Римский Франциск считает, что в настоящее время мир стоит на пороге множества войн. Об этом он заявил в интервью газете Il Mattino.

"Сегодня мы стоим перед лицом множества войн <...>. Святой Иоанн Павел II (папа римский с 1978 по 2005 год – прим. ред) в обращении по случаю Всемирного дня мира в 2002 году, после теракта в Нью-Йорке, писал, что нельзя восстановить порядок вещей, если не сочетать правосудие и прощение", - сказал понтифик.

Он также напомнил слова своего предшественника, утверждавшего, что основой настоящего мира являются правосудие и прощение, которое представляет собой форму любви.

"Это и есть путь. Всему свое время. Перед прощением идет осуждение зла. Но важно не культивировать войну, но сеять мир. Нельзя поддаваться идее, что зло можно победить оружием того же зла", - цитирует предстоятеля Римско-католической церкви ТАСС.

По его словам, только диалог - необходимый путь. "И диалог нужен со всеми", - добавил понтифик.