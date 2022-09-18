В Чечне будет построен завод по производству металлоконструкций и арматуры, сообщил председатель регионального правительства Муслим Хучиев.
По его словам, стоимость инвестпроекта оценивается в 1,2 млрд рублей. "На полях Петербургского международного газового форума между правительством ЧР и АО
"Газстройпром" подписано соглашение о реализации на территории Чеченской Республики инвестпроекта по производству металлоконструкций, стальных листов и арматуры", - говорится в его публикации в Telegram-канале.
Хучиев отметил, что предприятие будет находиться на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный".
В Чечне построят завод металлоконструкций и арматуры
В Чечне будет построен завод по производству металлоконструкций и арматуры, сообщил председатель регионального правительства Муслим Хучиев.
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