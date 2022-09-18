Армянский депутат сообщил о предоставлении гарантий Азербайджану и Турции

18 сен. 11:32

Депутат от оппозиционного блока "Честь имею" Тигран Абрамян считает, что Азербайджан и Турция получили определенные гарантии относительно своих требований. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"У меня сложилось впечатление, что Азербайджан и Турция получили определенные гарантии относительно своих требований и ждут их скорейшего выполнения", - сказал Абрамян.

Он подчеркнул, что это косвенно подтверждают слова президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что азербайджанская армия завершила военную операцию против напавших на ее приграничные позиции войск Армении. Об этом ему рассказал на саммите ШОС в Самарканде президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию", - уточнил турецкий лидер.