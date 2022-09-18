Нэнси Пелоси встретилась в Ереване с морскими пехотинцами

18 сен. 11:18

Утром 18 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провела в Ереване встречу с американскими морскими пехотинцами. Об этом она написала в своих социальных сетях.



"Это привилегия - передать благодарность от лица страны и нашего Конгресса за службу наших героев в форме", - сказала Пелоси.

Встреча прошла в посольстве США.

Напомним, Нэнси Пелоси прибыла в Ереван вечером 17 сентября. В рамках поездки она встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными должностными лицами.