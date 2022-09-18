Россия и Китай проведут консультации по вопросам безопасности

18 сен. 10:57

В понедельник, 19 сентября, Россия и Китай проведут консультации, посвященные различным аспектам безопасности. Об этом сообщили в Совете безопасности РФ.

С этой целью в КНР отправится секретарь Совбеза Николай Патрушев. Это будет его первый визит в Китай с начала пандемии коронавируса COVID-19.

"Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем", - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Последний раз Николай Патрушев был в Китае в декабре 2019 года. Тогда консультации проходили в Пекине и Шанхае.

Предыдущие российско-китайские консультации по стратегической безопасности состоялись в Москве 25 мая 2021 года. Тогда Москва и Пекин заявили о готовности наращивать двусторонние отношения, защищать национальную, региональную и глобальную безопасность, отстаивать справедливый миропорядок. Кроме того, стороны обсудили о взаимодействии РФ и КНР в различных сферах, включая военное и военно-техническое сотрудничество. Участники встречи поговорили также о вопросах стратегической стабильности и ситуации в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.