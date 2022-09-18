Делегация США прибыла на Байконур для полета на МКС

18 сен. 10:48

Делегация США прибыла на космодром Байконур. Об этом сообщили в "Роскосмосе"

Цель поездки – участие в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле "Союз".

В состав делегации входят представители Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и родственники астронавта Фрэнка Рубио.

В госкорпорации также рассказали, что в воскресенье представители США присутствовали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс.

В 16:54 (мск) 21 сентября состоится старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22". Это будет первый перекрестный полет с США. Он продлится 188 дней – до 28 марта 2023 года. В экипаж корабля вошли россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио.