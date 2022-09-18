РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Делегация США прибыла на Байконур для полета на МКС

Делегация США прибыла на Байконур для полета на МКС

Делегация США прибыла на космодром Байконур. Об этом сообщили в "Роскосмосе"

Цель поездки – участие в мероприятиях по первому перекрестному полету на корабле "Союз".

В состав делегации входят представители Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и родственники астронавта Фрэнка Рубио.

В госкорпорации также рассказали, что в воскресенье представители США присутствовали на вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" на стартовый комплекс.

В 16:54 (мск) 21 сентября состоится старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22". Это будет первый перекрестный полет с США. Он продлится 188 дней – до 28 марта 2023 года. В экипаж корабля вошли россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Фрэнк Рубио.

495 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version