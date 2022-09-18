Сергей Назаров и Хасан Тимижев проинспектировали трассы "Эльбруса"

18 сен. 5:15

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров поручил разработать схему дорожного движения на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, сообщает АО "Кавказ.РФ" в своем Telegram-канале.

Замминистра и генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев проинспектировали объекты масштабной модернизации курорта, после чего Назаров поручил разработать схему дорожного движения в районе новой парковки.

"Мы строим большую парковку на 800 мест, съезды с нее должны быть удобными, необходимо провести эту работу совместно с Росавтодором", - цитирует пресс-служба замминистра.

В скором времени на поляне Азау появятся благоустроенная рыночная площадь со сценой и удобная вместительная парковка, также здесь строится новая канатная дорога. Участники заседания детально рассмотрели проект мастер-плана развития территории, прилегающей к курорту, обсудили архитектурно-планировочные решения для Азау, Чегета и Юсенги.

Всего до конца 2024 года здесь планируется построить более 30 объектов горнолыжной и обеспечивающей инфраструктуры, а также провести подъездные пути и благоустроить места отдыха.