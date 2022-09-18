Названа дата завершения реконструкции стадиона "Спартак" во Владикавказе

18 сен. 2:13

Во Владикавказе к следующему лету планируют завершить реконструкцию стадиона "Спартак", сообщил министр физической культуры и спорта республики Сослан Кочиев.

"По поручению главы [Северной Осетии Сергея Меняйло] сроки вправо больше не смещаются. Он должен быть введен в эксплуатацию до 1 июля. Сейчас там нарастили количество людей на стройплощадке", - сказал он.

На реконструкцию стадиона, которая ведется по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания" будет направлено более миллиарда рублей.