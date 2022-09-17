Ереван признал получение 32 тел убитых диверсантов от Баку

17 сен. 23:11

В Минобороны Армении сегодня вечером признали факт получения от Азербайджана 32 тел армянских военных диверсантов, убитых при попытке нападения на азербайджанские позиции в Дашкесанском, Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском районах 13-14 сентября.

Данную информацию подтвердил пресс-секретарь министерства Арам Торосян, пишет Спутник-Армения.

Напомним, что тела армянских военных были переданы Еревану после их осмотра Военной прокуратурой Азербайджана. В Баку сообщили, что передадут в Армению тела всех убитых диверсантов, как только они пройдут необходимые процедуры.